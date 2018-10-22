В деле новгородской банды наркоторговцев — более 40 преступных эпизодов

Великий Новгород, , 17:36 — REGNUM Прокуратура Новгородской области признала законным возбуждение уголовных дел за создание преступного сообщества в отношении девяти жителей Великого Новгорода и жителя Поддорского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, уголовные дела возбуждены по факту создания и участия в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

В прокуратуре сообщили, что в 2017 — 2018 годах участники группы совершили на территории Новгородской области более 40 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В совершение преступлений было вовлечено не менее 10 человек. «Сплочённую преступную группу», как отметили в прокуратуре, организовало на территории региона «неустановленное лицо», произошло это не позднее мая 2017 года.

«Основной способ реализации преступной деятельности — сбыт наркотического средства через «тайники» и «закладки» при использовании сети интернет, электронных платежных систем Visa QIWI Wallet, Bitcoin, мессенджеров Telegram, VIpole, Signal», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, общая масса изъятого из незаконного оборота наркотика превысила 6,7 кг.

Ранее в УМВД России по Новгородской области сообщили, что стоимость изъятых наркотиков может достигать 17 млн рублей. Эти наркотики были обнаружены в тайниках в Великом Новгороде, а также при обысках по местам проживания подозреваемых.

Читайте ранее в этом сюжете: Банду наркоторговцев-«закладчиков» обезвредили в Новгородской области