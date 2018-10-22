Осуждён житель Ульяновской области, закрывший в квартире чужого ребёнка

Ульяновск, , 17:03 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 39-летнему мужчине, который обвинялся в незаконном лишении свободы ребёнка и угрозах убийством, сообщает региональное следственное управление СКР.

Инцидент произошёл 6 июня 2018 года в одном из домов по проспекту Ленина в Димитровграде. По данным следствия, 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на лестничной площадке третьего этажа пятилетнего мальчика, которого должна была на первом этаже встретить мать.

«Злоумышленник завёл ребёнка в свою квартиру, запер дверь и не выпускал его. Освободить ребенка удалось его дедушке и матери только спустя 20 минут. Позже осужденный угрожал убийством дедушке мальчика кухонным ножом», — говорится в сообщении.

Димитровградцу было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»), ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Отметим, что ранее в Югре съёмки ролика о безопасности дворов Сургута, в рамках которого был «похищен» ребёнок, оказались на грани уголовного дела. Согласно видео, мать оставляет ребенка на детской площадке, а затем уходит. Через несколько минут к девочке подходит мужчина, затаскивает в автомобиль и уезжает. В ходе разбирательств была установлена личность мужчины, «похитившего» девочку, её матери и отца. По словам отца, он вместе с другом снимал ролик для рекламы провайдера. Задача заказчиком была поставлена снять нечто странное и шокирующее.

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