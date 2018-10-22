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Авария в китайской шахте: Под завалами 18 человек

Происшествия

Число погибших достигло трех человек

Пекин, 22 октября 2018, 17:12 — REGNUM  Под завалами в шахте в восточном Китае остаются 18 человек, 22 октября передает агентство Associated Press.

В настоящий момент число погибших в результате аварии достигло трех человек. Спасатели пытаются добраться до выживших горняков.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и обвал породы на угольной шахте в китайской провинции Шаньдун произошел в субботу 20 октября. В забое находились 334 человека, большинству из них удалось выбраться на поверхность.

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Аварии на шахтах
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