Житель Ростовской области устроил перестрелку при собственных детях

Таганрог, Ростовская область, , 16:58 — REGNUM В Таганроге (Ростовская область) мужчина отказался отдавать детей супруге и устроил перестрелку. Горожанина задержали сотрудники полиции.

Инцидент случился в одном из жилых домов на улице Шило. На место оперативно выехали спасатели и сотрудники полиции. Прилегающую к дому территорию оцепили.

Как выяснилось после прибытия правоохранителей, ЧП устроил недовольный отец, который не хотел отдавать жене детей, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина закрылся с детьми в квартире и никого не пускал. С балкона отец детей кидал петарды. В настоящее время он задержан.

Тем временем в социальных сетях появились подробности инцидента. Интернет-пользователи отмечают, что этот же мужчина летом открыл газ и хотел взорвать дом. Тогда его задержали, но через дней 10 выпустили.