ВСУ шесть раз обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов

Луганск, , 16:44 — REGNUM Украинские войска шесть раз обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) з сутки 21 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли пгт Донецкий и Фрунзе и села Сокольники и Веселая Гора из минометов различного калибра, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе пулеметов.

Напомним, в Донбассе неоднократно между сторонами конфликта объявлялись перемирия, однако ВСУ не соблюдают их. Ежедневно украинские каратели обстреливают мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). От этого страдают как жители республик, так и инфраструктура городов.