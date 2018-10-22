Центральное Бюро Расследований Индии обвинило своего директора в коррупции

Нью-Дели, , 17:31 — REGNUM Специальный директор Центрального Бюро Расследований Индии, Ракеш Астхана, обвиняется в получении взятки размером 20 млн. рупий (примерно 18 млн. рублей) от бизнесмена Моина Куреши, который в 2014 году обвинялся в неуплате налогов.

В сообщении Центрального Бюро Расследований от 21 октября заявляется, что к делу также причастны сотрудник бюро Девендра Кумар, банкир Маной Прасад и его брат Сомеш Прасад.

По сообщению агентства, взятки были переданы 5 частями в декабре 2017 года и октябре 2018 года.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», эти заявления были сделаны после проверки разговоров в WhatsApp, а также записей местоположения мобильных телефонов, которые подтверждают передвижение обвиняемых.

Напомним, что это не первый раз, когда Ракеш Астхана обвиняется в получении взятки. Раньше его имя всплывало в связи с делом бизнесменов братьев Сандесар, которые сейчас находятся за границей.