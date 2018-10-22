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В Ингушетии обнаружен тайник с оружием, принадлежавший боевику

Происшествия

Хозяин схрона был ликвидирован в 2017 году

Магас, 22 октября 2018, 16:09 — REGNUM  В Малгобекском районе Ингушетии найден тайник с оружием, который принадлежал члену незаконного вооруженного формирования. Сотрудники ОМОН обнаружили его18 октября при проведении оперативно-разыскных мероприятий в карьере по добыче ископаемых на окраине села Пседах, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, тайник оставил после себя уничтоженный в мае 2017 года боевик. На место были вызваны саперы инженерно-технической группы, которые уничтожили часть боеприпасов, чтобы избежать их подрыва при транспортировки.

Остальное содержимое схрона было передано сотрудникам МВД по республике, которые возбудили факту обнаружения тайника с вооружением уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное хранение оружия».

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Незаконный оборот оружия и борьба с ним
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