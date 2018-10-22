На Катар обрушился шторм: затоплено несколько районов страны

Доха, , 18:56 — REGNUM На Катар обрушился сильный шторм, во время которого хлынули проливные дожди, приведшие к затоплению нескольких районов страны. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, суббота и воскресенье 20 и 21 октября стали днями с рекордным количеством осадков за октябрь.

Согласно данным метеорологической службы Катара, в районе Абу Хамор в Дохе зафиксировано рекордное количество осадков — 84 мм воды за 6 часов.

Природная аномалия в стране привела к остановке уличного движения. В столице страны закрыты магазины, государственные и частные учреждения, университеты и школы. Кроме того, в Катаре нарушена работа средств авиасообщения: прилетающие самолеты направляют в Иран или Кувейт.