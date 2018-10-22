Засыпало песком: под Челябинском погиб двухлетний мальчик

Карталы, Челябинская область, , 15:36 — REGNUM В Челябинской области под толщей песка погиб двухлетний мальчик. Трагедия произошла днём 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Возле посёлка Мичуринского в Карталинском районе отец мальчика заготавливал песок для ремонта своего дома. Склон песка обрушился на его супругу и ребёнка. Мужчина их откопал. По пути в больницу ребёнок умер.

Сейчас идёт доследственная проверка. Выясняются обстоятельства трагедии.