Понедельник, 22 Октября 2018 года
17:22:13 МСК

Засыпало песком: под Челябинском погиб двухлетний мальчик

Происшествия

Мать ребёнка выжила

Карталы, Челябинская область, 22 октября 2018, 15:36 — REGNUM  В Челябинской области под толщей песка погиб двухлетний мальчик. Трагедия произошла днём 21 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Возле посёлка Мичуринского в Карталинском районе отец мальчика заготавливал песок для ремонта своего дома. Склон песка обрушился на его супругу и ребёнка. Мужчина их откопал. По пути в больницу ребёнок умер.

Сейчас идёт доследственная проверка. Выясняются обстоятельства трагедии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить