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Калужские следователи выясняют обстоятельства гибели каскадера на съемках

Происшествия

По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд

Калужские следователи выясняют обстоятельства гибели каскадера на съемках
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Место происшествия

Калуга, 22 октября 2018, 15:26 — REGNUM  В Калужской области в ходе съемок художественного фильма «Ильинские рубежи» на территории не действующего аэродрома в городе Медынь погиб 31-летний каскадёр из Москвы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, в калужском региональном следственном управления СК России, по предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка.

По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трех метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу. Следователи осмотрели место происшествия, продолжается опрос очевидцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в основу фильма «Ильинские рубежи» положены события октября 1941 года, когда в пятнадцати километрах западнее Малоярославца на Варшавском шоссе 3,5 тыс. курсантов и преподавателей Подольских пехотного и артиллерийского училищ преградили гитлеровским танковым колоннам путь к Москве. В настоящее время киногруппа приступила к наиболее масштабным батальным сценам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области на съемках фильма погиб каскадер

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