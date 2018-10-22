«Неадекватного» амурского тигра отловили в Приморском крае

Владивосток, , 15:19 — REGNUM Взрослого самца тигра отловили сотрудники госохотнадзора Приморского края в районе поселка Ясеневый. В АНО «Центр «Амурский тигр» сообщили, что крупных хищник вел себя неадекватно.

Отмечается, что представитель семейства кошачьих несколько дней провел на речной косе и никак не реагировал на приближение людей.

«Отловленный тигр — взрослый самец. Весьма упитанный. Внешних отклонений не имеет», — сообщили в центре.

Также в АНО «Центр «Амурский тигр» уведомили, что в настоящее время тигр помещен в реабилитационный центр «Утес» Хабаровского края и находится под наблюдением специалистов.

«У животного взяли все необходимые биологические материалы для дальнейшего исследования. Судьба хищника решится после тщательного обследования», — добавили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у спасённой в Приморье тигрицы Золушки появился тигрёнок. Как сообщается на портале министерства природных ресурсов и экологии РФ, шестимесячного тигрёнка зафиксировали фотоловушки.

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