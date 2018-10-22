В Керчи взорвался газ – один человек в больнице

Керчь, Крым, , 15:10 — REGNUM В одном из офисных зданий Керчи взорвался газ, в результате чего начался пожар. Об корреспонденту ИА REGNUM 22 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Крыму.

«Сегодня в 12:30 на улице Войкова, 1а, на первом этаже двухэтажного здания, произошёл взрыв газовоздушной смеси во время замены газовых баллонов. В помещении выбило окна и двери, загорелись вещи и имущество», — отметили в МЧС.

По словам специалистов, всех людей из помещения эвакуировали. Пострадавшую при взрыве женщину госпитализировали в городскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на Керченский политехнический колледж в погибли 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков людей были ранены. Единственным подозреваемым пока назван 18-летний студент Владислав Росляков, который был найден мёртвым в этом же здании.