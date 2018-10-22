Белгородец умер во время поездки в автобусе

Белгород, , 14:52 — REGNUM Администрация Белгорода организовала служебную проверку по факту смерти пассажира в автобусе №15 МУП «Городской пассажирский транспорт». Как сообщила пресс-служба мэрии, 22 октября примерно в 9:00 55-летний мужчина скончался в транспорте.

Пассажиру стало плохо во время поездки. Водитель вызвал скорую помощь, однако пассажиру помочь не смогли. Причина его смерти пока не установлена.

Мэрия начала служебную проверку качества перевозки пассажиров и выполнения всех правил и стандартов. В случае, если в работе перевозчика будут найдены нарушения, ответственных пообещали привлечь к ответственности.