Понедельник, 22 Октября 2018 года
15:37:09 МСК

Белгородец умер во время поездки в автобусе

Происшествия

Причины смерти устанавливают специалисты

Белгород, 22 октября 2018, 14:52 — REGNUM  Администрация Белгорода организовала служебную проверку по факту смерти пассажира в автобусе №15 МУП «Городской пассажирский транспорт». Как сообщила пресс-служба мэрии, 22 октября примерно в 9:00 55-летний мужчина скончался в транспорте.

Пассажиру стало плохо во время поездки. Водитель вызвал скорую помощь, однако пассажиру помочь не смогли. Причина его смерти пока не установлена.

Мэрия начала служебную проверку качества перевозки пассажиров и выполнения всех правил и стандартов. В случае, если в работе перевозчика будут найдены нарушения, ответственных пообещали привлечь к ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в общественном транспорте
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить