Во Львове освободили похищенного гражданина Турции

Львов, Украина, , 14:55 — REGNUM Полиция Львовской области задержала троих мужчин, похитивших гражданина Турции и требовавших за него выкуп в размере $100 тыс., сообщили 22 октября в пресс-службе нацполиции, на официальном сайте ведомства.

Неизвестные, угрожая оружием посадили мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Позже похитители связались с соотечественником жертвы и потребовали через него выкуп у родных похищенного.

«Похищенный иностранец освобождён, угрозы его жизни и здоровью нет. Лица злоумышленников установлены — это двое граждан Азербайджана, в возрасте 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции. Вскоре суд изберёт им меру пресечения», — рассказал глава львовской полиции Валерий Середа.

Напомним, в средине июля спецслужбам Турции с территории Украины выдали двух сторонников турецкого оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Иностранцам не помог даже украинский вид на жительство.

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