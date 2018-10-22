В Керчи проверят медучреждения, выдавшие справки на оружие Рослякову

Симферополь, , 14:21 — REGNUM В Керчи начали проверять медицинские учреждения, которые выдали справки на покупку оружия напавшему на политехнический колледж Владиславу Рослякову, заявил 22 октября заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач.

«Обязательно, конечно (проверка будет), уже началась частично (проверка этих учреждений)», — цитирует ТАСС Деркач.

Напомним, нападение на сотрудников и студентов политехнического колледжа в Керчи произошло днем 17 октября. По версии следствия, учащийся четверного курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой.

Читайте также: «Он выполнял какой-то ритуал»: об убийце из Крыма, который сжёг свои вещи