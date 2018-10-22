ЛНР: При погрузке танка погиб один боевик ВСУ, трое ранены

Луганск, , 14:08 — REGNUM В результате несчастного случая при погрузке танка на железнодорожную платформу, погиб один и ранены трое боевиков ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 22 октября во время брифинга в Луганском информационном центре.

ЧП произошло на железнодорожной станции возле населённого пункта Рубежное. Во время погрузки танк Т-72 упал на четырёх военнослужащих 53-й бригады ВСУ.

Напомним, ранее Марочко сообщил, что ВСУ, вопреки Минским договорённостям, стягивают войска к линии соприкосновения с войсками ЛНР.

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Отметим, представитель ЛНР неоднократно сообщал о различных нарушениях техники безопасности и неуставных отношениях среди боевиков ВСУ.

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