В Калужской области на съемках фильма погиб каскадер

Калуга, , 13:23 — REGNUM В Медынском районе Калужской области на съемках фильма «Ильинские рубежи» при выполнении трюков танк раздавил каскадера, передает 22 октября РЕН ТВ.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и следователи, по факту гибели человека проводится проверка. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в основу фильма положены события октября 1941 года, когда в пятнадцати километрах западнее Малоярославца на Варшавском шоссе три с половиной тысячи курсантов и преподавателей Подольских пехотного и артиллерийского училищ преградили гитлеровским танковым колоннам путь к Москве.

В настоящее время киногруппой уже отснято более половины материала. В настоящее время группа приступила к наиболее драматичным и масштабным батальным сценам.

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