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Мэр Рима извинилась перед горожанами за наводнение

Происшествия

Глава правящей партии выступил в защиту градоначальницы

Рим, 22 октября 2018, 13:18 — REGNUM  Мэр Рима Вирджиния Раджи на своей странице в Facebook в понедельник, 22 октября, извинилась перед горожанами за последствия наводнения.

Как сообщалось ранее, из-за сильного дождя и града в Риме вечером 21 октября были закрыты шесть станций метро, затоплены несколько улиц, на некоторых из них уровень воды достигал метра. Целый ряд подземных переходов, магазинов и подвалов оказались затопленными.

В свою очередь глава правящего «Движения 5 звезд» вице-премьер Луиджи Ди Майо (Раджи является членом этой партией) выступил в защиту градоначальницы.

Ди Майо возложил ответственность за происшедшее, с одной стороны, на саму стихию, с другой — на предшественников Раджи на ее посту, которые сокращали ресурсы специальных служб.

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Наводнения
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