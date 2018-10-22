На руководство калужский молокозавода завели уголовное дело

Калуга, , 13:06 — REGNUM В Калужской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной сотрудникам ЗАО «Калуга-молоко». Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 22 октября следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по калужской области Михаил Жуков, рабочие не получали денег в течение четырех месяцев.

Впервые информация о задержке выплат появилась в соцсетях в сентябре 2018 года. По данному факту следственными органами было организовано проведение процессуальной проверки. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

По версии следствия, руководство ЗАО «Калуга-Молоко» в период с февраля по май 2018 года, имея реальную возможность выплачивать заработную плату в полном объеме, не выплатило её. На предприятии были изъяты необходимые документы, назначена бухгалтерская судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Одновременно принимаются меры к погашению задолженности перед сотрудниками.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Государственной инспекции труда Калужской области, по состоянию на 1 октября 2018 года в реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате, входят порядка 50 организаций и предприятий региона.