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Военнослужащий получил смертельное ранение во время учебных стрельб в Чечне

Происшествия

Спасти контрактника не удалось

Грозный, 22 октября 2018, 12:53 — REGNUM  В Чечне в ходе учений погиб военнослужащий. Причиной гибели контрактника стала случайная пуля. Инцидент произошел в тот момент, когда патруль в составе трех человек, выполнял перебежку, пишет News.ru.

По данным портала, инцидент произошел 18 октября. Пуля попала старшему сержанту в область шеи, смертельно ранив его. Пострадавшего госпитализировали в военный госпиталь, однако спасти его не удалось, передает РЕН ТВ.

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Напомним, в мае 2017 года в Чечне при разминировании территории в Шатойском районе подорвались на мине трое военных инженерно-саперной роты. Получивших минно-взрывные ранения доставили в госпиталь города Владикавказа. Двое раненых скончались.

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