В Турции погибли по меньшей мере два нелегальных мигранта

Анкара, , 12:29 — REGNUM В Турции в результате кораблекрушения погибли по меньшей мере два нелегальных мигранта, сообщает 22 октября Anadolu.

В надувной лодке находилось по меньшей мере 30 беженцев, береговой охране удалось спасти 20 человек, среди которых были женщины и дети. Поиски пропавших продолжаются.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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