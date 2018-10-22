Понедельник, 22 Октября 2018 года
13:56:15 МСК

В Турции погибли по меньшей мере два нелегальных мигранта

Происшествия

Несколько человек числятся пропавшими без вести

Анкара, 22 октября 2018, 12:29 — REGNUM  В Турции в результате кораблекрушения погибли по меньшей мере два нелегальных мигранта, сообщает 22 октября Anadolu.

В надувной лодке находилось по меньшей мере 30 беженцев, береговой охране удалось спасти 20 человек, среди которых были женщины и дети. Поиски пропавших продолжаются.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Франции усилит присутствие государства на испанской границе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить