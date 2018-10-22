На чувашского подростка завели дело об избиении вожатого в детском лагере

Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии завершилось расследование уголовного дела по происшествию в детском лагере «Созвездие», расположенном в Ядринском районе. Перед судом предстанет 15-летний подросток, которого обвиняют в покушении на грабёж и избиение вожатого, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев. Данные эпизоды выявлены в ходе сообщения об изнасиловании.

Следствие полагает, что вечером 10 июня 2018 года 15-летний подросток, находясь в детском лагере «Созвездие», ударил кулаком вожатого, у которого был констатирован открытый перелом нижней челюсти. Кроме того, по версии следствия, 7 августа 2018 года, находясь в магазине самообслуживания в Чебоксарах, обвиняемый сложил в рюкзак семь бутылок с шампунем, шесть туб с бальзамом-ополаскивателем, семь баллончиков антиперспиранта общей стоимостью более 3 тыс. рублей и попытался их похитить, но был остановлен директором торгового учреждения.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж, совершенное с применением насилия»). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

В учебное заведение, где обучается обвиняемый, а также в органы внутренних дел и детский лагерь внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. В следственном управлении также отмечают, что обвиняемый состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД, так как ранее совершил ряд мелких хищений и был привлечен к уголовной ответственности за грабёж. В апреле 2018 года в отношении него были применены принудительные меры воспитательного воздействия.

Напомним, лагерь «Созвездие» оказался ранее в центре скандала в связи с сообщением об изнасиловании. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года возбуждено дело по заявлению местного жителя об изнасиловании его несовершеннолетней дочери в августе 2017 года. Был назначен ряд экспертиз, в том числе с привлечением экспертов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

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