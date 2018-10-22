Ливень и град обрушились на Рим: улицы превратились в реки

Рим, , 12:00 — REGNUM Столица Италии пострадала от удара стихии. Непогода обсушилась на Рим в ночь на 22 октября. В результате сильных ливней и града, который по размерам достигал 4 см, оказались подтоплены улицы и здания, сильным ветром повалены деревья. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Так, в одной из исторических базилик Рима — святого Себастьяна на Аппиевой дороге — вода поднялась до полутора метров. Стихия затрону в основном восточные районы. Многие автомобилисты оказались заблокированы в своих машинах из-за подтоплений. Шесть станций метро закрылись раньше положенного времени. Справляться последствиями стихии горожанам помогали спасатели пожарные, а также полиция и дорожные службы.

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В городе Пескара сегодня, 22 октября, из-за плохой погоды закрыты школы.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад на юго-восток Италии обрушился сильный шторм. В результате наводнений были затоплены населённые пункты провинций Катании, Мессин и Сиракуз. Потоки воды унесли множество автомобилей, жилые дома и здания оказались подтоплены, автодороги разрушены.

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