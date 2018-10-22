Минэкологии Якутии подтвердило факт незаконной охоты с вертолёта

Якутск, , 12:01 — REGNUM На территории Якутии действительно 21 октября был зафиксирован инцидент с незаконной охотой на лосей с вертолёта. Информация об этом опубликована на сайте министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ведомства, о браконьерстве сообщили местные жители, их слова подтвердились. Правоохранительные органы проводят проверку.

Заместитель главы Якутска Владимир Фёдоров, который ранее назывался участником инцидента с незаконной добычей лося, отрицает свою причастность к деятельности браконьеров. Распространённый в соцсетях документ с его фамилией и информацией о задержании он назвал откровенно липовым — «без реквизитов, без источников, там даже опечатки в датах».

Вице-мэр заверил, что в воскресенье утром находился на объезде — осматривал состояние городских дорог.

«Потом заезжал в магазин за гостинцами для дочек, в обед был дома, поиграли семьёй в настольные игры, затем возился у себя в гараже — картошку перебрал. В этот же день вечером ездил в Хатассы, смотрел, как там сделали освещение. Однако дыма без огня не бывает: какие-то спецмероприятия правоохранительными органами действительно проводились. Только не в Магане, а во Владимировке. Узнал об этом, когда меня остановил патруль ГИБДД: сотрудники попросили разрешение досмотреть машину. Я, естественно, подчинился требованиям, после чего сотрудники откозыряли и пожелали хорошей дороги. Возможно, это усиление, связанное с трагическими событиями в Керчи, а может, действительно кто из VIP-ов спалился на браконьерстве», — написал Владимир Фёдоров в своём блоге.

При этом он отметил, что действительно является охотником, и добывал в том числе лося и изюбря, имеет лицензию и свои охотничьи угодья.

«К сожалению, в этом году в связи с высокой занятостью выбраться не удалось и уже не удастся. А жаль, хотелось бы побывать в лесу. Даже не ради добычи, а просто побродить с ружьем, забыв ненадолго про проблемы и трудности», — отметил Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по соцсетям был распространён скрин текста, в котором сообщалось о задержании заместителя главы Якутска Владимира Фёдорова во время браконьерской охоты. Вице-мэр якобы охотился на лосей с вертолёта, нарушая закон, и в связи с этим стал объектом доследственной проверки со стороны управления СК РФ по Якутии.