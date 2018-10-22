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В Барнауле за два дня украли семь крышек люков канализационных колодцев

Происшествия

В прошлом году таких краж не было совсем

Барнаул, 22 октября 2018, 11:29 — REGNUM  Неизвестные оставили в Барнауле семь канализационных колодцев без крышек люков, о тревожной тенденции 22 октября сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала.

«7 люков за 2 дня — это серьезный прецедент. С начала года был зафиксирован один подобный случай, а в прошлом году краж не было совсем», — говорится в сообщении.

Главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго сообщил, что крышки воруют неизвестные, которые пытаются заработать на сдаче металлолома. При этом они игнорируют не только общественную безопасность, но и уголовную ответственность.

Отмечается, что без люков остались колодцы на улицах Э. Алексеевой, Беляева, Восточной. Все они были оперативно закрыты сотрудниками коммунальной службы.

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