Пять жертв Керченского колледжа остаются в крайне тяжёлом состоянии

Керчь, Крым, , 11:27 — REGNUM 50 пострадавших в результате вооружённой атаки на колледж в Керчи остаются в больницах, половина из них проходит лечение в медучреждениях полуострова, остальные — на Кубани и в Москве. Об этом 22 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК.

«В Крыму проходят лечение 25 человек. Состояние 10 взрослых и 4 подростков оценивается, как средней степени тяжести. Лёгкая степень тяжести диагностирована у одного взрослого и десяти подростков», — отметили в минздраве РК.

Помимо этого, по словам специалистов, оставшимся жертвам вооружённого нападения на колледж оказывают помощь в больницах Кубани и Москвы. Пять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти решили перенести начало занятий в Керченском политехническом колледже с 22 октября на более поздний срок.

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