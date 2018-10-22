Понедельник, 22 Октября 2018 года
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Из колонии-поселения в Иркутской области сбежали двое заключённых

Происшествия

Оба должны были выйти на свободу не раньше 2021 года. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий

Иркутск, 22 октября 2018, 11:25 — REGNUM  В Иркутской области проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий в связи с побегом двоих заключённых. По данным ГУ ФСИН по Иркутской области, 24-летние воры-рецидивисты П. и У. должны были отбывать наказание в колонии-поселении при ИК-15 в Ангарске вплоть до 2021 года, однако 20 октября они самовольно покинули участок. В настоящее время их местонахождение не известно.

Из правил нахождения заключённых в колонии-поселении известно, что осужденные там содержатся без охраны, под надзором администрации, а в часы от подъема до отбоя могут свободно передвигаться в пределах учреждения.

Также осужденные могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи, но посещать муниципальное образование осуждённые могли только с разрешения администрации колонии-поселения.

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Происшествия в местах лишения свободы
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