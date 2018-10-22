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Опубликована видеозапись крушения скоростного поезда в Тайване

Происшествия

На кадрах ролика хорошо видно, как на большой скорости переворачивается локомотив, а за ним и часть вагонов

Тайбэй, 22 октября 2018, 11:12 — REGNUM  В сети опубликована запись крушения скоростного поезда Puyuma Express на Тайване. Видео размещено на YouTube-канале Taiwan News.

На кадрах ролика хорошо видно, как на большой скорости переворачивается локомотив, а за ним и часть вагонов, по инерции поезд движется, сбивая эстакады и другие конструкции у железнодорожного полотна.

Ранее сообщалось, что в связи с железнодорожной катастрофой в Тайване, унесшей жизни 22 человек, свои соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в аварии выразили власти Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября поезд Puyuma Express, с более чем тремя сотнями пассажиров сошел с рельсов в тайваньском уезде Илань, несколько вагонов опрокинулись.

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Железнодорожные аварии
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