«Он выполнял какой-то ритуал»: об убийце из Крыма, который сжёг свои вещи

Барнаул, , 11:00 — REGNUM Личные вещи, которые незадолго до нападения на Керченский политехнический колледж сжёг на пустыре «стрелок» Владислав Росляков, говорит о том, что убийца выполнял какой-то ритуал, считает кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков.

«Он выполнял какой-то ритуал, его действия символичны и воспроизводят продуманный сценарий. В его действиях нужно искать цитаты и мемы — наверняка можно найти первоисточники его идей. Другое дело, что не нужно путать причины и форму реализации. Если будут обнаружены фильмы, игры или аналогичные преступления, которые он воспроизводил, это будет не причина преступления. Это будет объяснение, почему оно вылилось именно в такую форму. Причины нужно искать в мальчике и круге его общения, событиях, которые окружают его жизнь», — отметил Алексей Ушаков, комментируя корреспонденту ИА REGNUM видео телеканала РЕН ТВ, на основании которого был сделан вывод, что перед нападением на керченский колледж убийца сжёг свои вещи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлен керченский убийца на пустыре, который он использовал в качестве полигона, где оттачивал навыки убийств. В материале РЕН ТВ утверждается, что незадолго до трагедии Владислав Росляков пришел на это место и сжег свои личные вещи: тетради, фотографии, флешки, сим-карту, а также Библию. Также известно, что «керченский стрелок» принес с собой сейф, который, предположительно, закопал.

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