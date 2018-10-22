Двое мигрантов погибли на западе Турции

Анкара, , 10:21 — REGNUM Двое человек погибли 22 октября, после того как лодка с мигрантами затонула в 50 метрах от западного побережья Турции, заявили в береговой охране страны, сообщает британское агентство Reuters.

По данным береговой охраны, 17 человек, находившихся на лодке, смогли самостоятельно добрались до берега, после чего они были госпитализированы. Двое из них скончались. Из какой они страны, не сообщается.

Напомним, Турция стала одним из основных пунктов отправки для мигрантов и беженцев из Африки и с Ближнего Востока в ЕС.