Понедельник, 22 Октября 2018 года
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У западного побережья Канады зафиксировано повторное землетрясение

Происшествия

Подземные толчки магнитудой 6,8 произошли в 06:16 (09:16 мск), эпицентр землетрясения располагался в 197 км юго-западнее города Порт-Харди

Ванкувер, Канада, 22 октября 2018, 10:17 — REGNUM  Американские сейсмологи зафиксировали повторное мощное землетрясение в Тихом океане у западного побережья Канады. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 6,8 произошли в 06:16 (09:16 мск), эпицентр землетрясения располагался в 197 км юго-западнее города Порт-Харди, очаг залегал на глубине в десять километров. На текущий час нет сведений о пострадавших и причиненном ущербе

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в канадской провинции Британская Колумбия произошло мощное землетрясение, мощность толчков которого достигала 6.7 баллов. Эпицентр располагался на глубине 33 км, примерно в 190 км от города Порт-Харди.

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Землетрясения
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