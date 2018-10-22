У западного побережья Канады зафиксировано повторное землетрясение

Ванкувер, Канада, , 10:17 — REGNUM Американские сейсмологи зафиксировали повторное мощное землетрясение в Тихом океане у западного побережья Канады. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США.

Отмечается, что подземные толчки магнитудой 6,8 произошли в 06:16 (09:16 мск), эпицентр землетрясения располагался в 197 км юго-западнее города Порт-Харди, очаг залегал на глубине в десять километров. На текущий час нет сведений о пострадавших и причиненном ущербе

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в канадской провинции Британская Колумбия произошло мощное землетрясение, мощность толчков которого достигала 6.7 баллов. Эпицентр располагался на глубине 33 км, примерно в 190 км от города Порт-Харди.

Читайте также: В Канаде произошло мощное землетрясение