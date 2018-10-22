Один человек погиб и 13 пострадали: ДТП с автобусом в Нижегородской области

Богородский район, Нижегородская область, , 10:08 — REGNUM В результате ДТП в Богородском районе Нижегородской области один человек погиб и 13 пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По информации МВД по Нижегородской области, авария произошла около 7:15 мск на участке автодороги Нижний Новгород — Касимов. Водитель легкового автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который следовал по маршруту Буревестник — Нижний Новгород.

По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 октября в Городецком районе региона также произошла авария с участием автобуса. С управлением не справился 84-летний водитель автомобиля ВАЗ, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом и иномаркой. В результате ДТП пожилой водитель скончался, водителю другого легкового автомобиля медицинская помощь оказана на месте происшествия. В автобусе никто не пострадал.

Ранее страшная трагедия произошла в Чувашии. 11 октября в Чебоксарском районе в результате столкновения микроавтобуса с большегрузом погибли 11 человек, ещё девять получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд грузового автомобиля на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель грузовика задержан.

Читайте также: «Ревизию перевозчиков» устроят в Чувашии после ДТП с 11 погибшими