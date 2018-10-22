В Канаде произошло мощное землетрясение

Ванкувер, Канада, , 09:57 — REGNUM В канадской провинции Британская Колумбия произошло мощное землетрясение, сообщает 22 октября Al Arabia.

По данным Геологической службы Соединенных Штатов мощность толчков достигала 6,7 баллов. Эпицентр располагался на глубине 33 км, примерно в 190 км от города Порт-Харди.

В настоящее время информации о пострадавших нет, также неизвестно об ущербе, причиненном объектам инфраструктуры.

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