На складе боеприпасов в Ичне прекратились взрывы

Ичня, Украина, , 09:51 — REGNUM По состоянию на 7:00 мск на территории арсенала в Черниговской области взрывы не зафиксированы, заявили 22 октября в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

В ведомстве отметили, что на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий пожара на складе боеприпасов. Организована заправка пожарной техники водой, дежурят четыре пожарно-спасательных отделения.

Напомним в результате происшествия на военном арсенале в Черниговской области Украина потеряла 70 тыс. тонн боеприпасов — примерно столько ВСУ выпустили по территории Донбасса за пять лет войны.

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Отметим, что о полной ликвидации пожара в министерстве обороны Украины заявили 11 октября.

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