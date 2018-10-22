Среди пострадавших в катастрофе поезда на Тайване есть и жители «материка»

Тайбэй, , 09:33 — REGNUM Две гражданки Китайской Народной Республики получили ранения в результате схода с рельсов поезда на северо-востоке Тайваня 21 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд Puyuma Express No. 6432, направлявшийся со станции Шаулинь с 366 пассажирами на борту, сошел с рельсов в 16:50 по местному времени близ станции Синьма уезда Илань, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек и еще 187 получили ранения.

Одной из двух пострадавших жительниц «материка» стала 44-летняя женщина по фамилии Яо. Она находится в критическом состоянии. Другая пассажирка по фамилии Тань получила лёгкие ранения и уже выписана из госпиталя.

Отметим, что все восемь вагонов поезда сошли с путей, из них три вагона перевернулись. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай выразил соболезнования в связи с катастрофой поезда в Тайване