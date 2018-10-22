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Среди пострадавших в катастрофе поезда на Тайване есть и жители «материка»

Происшествия

Скоростной поезд Puyuma Express No. 6432, направлявшийся со станции Шаулинь с 366 пассажирами на борту, сошел с рельсов

Среди пострадавших в катастрофе поезда на Тайване есть и жители «материка»
makamuki0
Железнодорожные пути

Тайбэй, 22 октября 2018, 09:33 — REGNUM  Две гражданки Китайской Народной Республики получили ранения в результате схода с рельсов поезда на северо-востоке Тайваня 21 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Скоростной поезд Puyuma Express No. 6432, направлявшийся со станции Шаулинь с 366 пассажирами на борту, сошел с рельсов в 16:50 по местному времени близ станции Синьма уезда Илань, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек и еще 187 получили ранения.

Одной из двух пострадавших жительниц «материка» стала 44-летняя женщина по фамилии Яо. Она находится в критическом состоянии. Другая пассажирка по фамилии Тань получила лёгкие ранения и уже выписана из госпиталя.

Отметим, что все восемь вагонов поезда сошли с путей, из них три вагона перевернулись. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего.

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