На востоке Китая из обвалившейся шахты удалось извлечь двоих горняков

Пекин, , 09:25 — REGNUM Двух горняков из двадцати, застрявших под завалами угольной шахты в провинции Шаньдун на востоке Китая, удалось спасти, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел около 23:00 по местному времени 21 октября на шахте, принадлежавшей компании Longyun Coal Mining Co. Ltd. В общей сложности 22 человека оказались под завалами.

В настоящее время более 170 спасателей, включая медицинских работников и пожарных, работают на месте в поисках раненых и пропавших под завалами горняков. Двоих удалось спасти после обеда по местному времени 21 октября. Они были немедленно госпитализированы.

Оставшиеся шахтеры в настоящее время находятся под завалами в шахте. На момент трагедии под землей работали 334 человека, из них 312 смогли выбраться наружу.

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