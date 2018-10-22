В Казахстане нашли тело пропавшей журналистки

Алма-Ата, Казахстан, , 09:21 — REGNUM Департамент внутренних дел на транспорте МВД Казахстана подтвердил информацию о гибели пропавшей журналистки и продюсера музыкальных телеканалов Алма-Аты Айгерим Мусаевой, сообщает 22 октября агентство «Казинформ».

По словам родственников, девушка ушла из дома и не вернулась. Журналистку разыскивали два дня. Правоохранительные органы уточняют обстоятельства происшествия. О причинах смерти не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Астане была убита корреспондент новостного портала Nur. kz Ирина Бекетаева. В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, подозревается 34-летний житель Алма-Аты.

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