В прибрежных водах на северо-востоке Китая затонуло судно с людьми на борту

Шэньян, Китай, , 09:18 — REGNUM Одиннадцать человек пропали без вести в результате кораблекрушения в прибрежных водах провинции Ляонин на северо-востоке Китая 21 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 3:00 по местному времени 21 октября, в то время, как поисково-спасательный центр города Хулудао получил сведения о произошедшем только 5:00 по местному времени. Спасатели немедленно направили корабли и вертолеты в более, чем 500 спасателями для поиска пропавших моряков. Начато расследование происшествия.

Напомним, что 5 октября в результате затопления батопорта в китайской провинции Шандун на востоке в воде оказались 11 человек, и лишь двоих удалось вытащить из воды по горячим следам.

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