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Железнодорожный вокзал Красноярска ремонтировали без разрешений

Происшествия

При этом вокзал станции Красноярск является объектом культурного наследия регионального значения

Железнодорожный вокзал Красноярска ремонтировали без разрешений
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Железнодорожный вокзал Красноярска

Красноярск, 22 октября 2018, 09:17 — REGNUM  В Красноярске за реконструкцию железнодорожного вокзала без необходимого разрешения генеральный подрядчик привлечён к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Кроме того, Арбитражным судом Красноярского края АО «РЖДстрой» привлечено к административной ответственности за «Строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительство», ему назначены наказания в виде штрафа в сумме 600 тысяч рублей, — отметили в ведомстве. — По постановлению Красноярского транспортного прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей».

Ранее транспортной прокуратурой были выявлены нарушения при организации ОАО «РЖД» строительных работ на железнодорожном вокзале станции «Красноярск». С апреля по июль текущего года на пассажирской и береговой платформах «РЖДстрой» (генеральный подрядчик ОАО «РЖД») выполнялись строительно-монтажные работы без разрешения на строительство и проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Стоит учитывать, что вокзал станции «Красноярск» является объектом культурного наследия регионального значения, а расположенный на его территории паровоз — памятником истории и культуры

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