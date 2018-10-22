В Томске бывшего капитана-механика теплохода будут судить за кражу топлива

Томск, , 08:55 — REGNUM В Томской области передано в суд уголовное дело в отношении бывшего капитана-механика грузового теплохода «Утес». Он обвиняется в присвоении более 300 литров топлива. Томским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по делу, сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В мае текущего года капитан-механик судна-топливозаправщика систематически недозаправлял суда и иные плавсредства, находящиеся в оперативном управлении Администрации Обского бассейна внутренних водных путей, для получения излишек дизельного топлива. Общая сумма причинённого бюджетному учреждению ущерба составила свыше 12 тысяч рублей (на такую сумму он успел реализовать дизтопливо, остальное сотрудники правоохранительных органов изъяли в ходе оперативных действий)», — уточнили в ведомстве, подчеркнув, что мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённая лицом с использованием своего служебного положения» (ч. 3 статьи 160 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Северский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.