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Сжег Библию и спрятал сейф: перед нападением Росляков приходил на пустырь

Происшествия

Росляков перед нападением сжег на пустыре все свои личные вещи

Керчь, Крым, 22 октября 2018, 08:19 — REGNUM  Незадолго до нападения на Керченских политехнический колледж Владислав Росляков сжег на пустыре Библию и все свои личные вещи, соответствующее видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Так, Росляков пришел на пустырь, который использовал в качестве полигона, где сжег тетради, фотографии, флешки, сим-карту и религиозную литературу. Позже на этом месте обнаружили обгоревшие страницы книги.

Кроме того, «керченский стрелок» принес с собой сейф, который, предположительно, закопал. Что хранилось в нем, пока неизвестно.

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Напомним, нападение на сотрудников и учащихся Керченского политехнического колледжа произошло днем 17 октября. По версии следствия, учащийся четверного курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружье и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой Росляков открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем нападавший покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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