Подросток едва не убил студента в Москве

Москва, , 07:44 — REGNUM В Москве от рук преступника едва не погиб студент второго курса колледжа. По информации правоохранительных органов, инцидент произошёл на юго-востоке столице утром 20 октября.

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В полицию позвонил сам пострадавший. Как выяснили прибывшие на место происшествия стражи порядка, нападение было совершено в квартире в доме по улице Шоссейной, которую студент арендовал вместе с 16-летним приезжим подростком. Причиной стали неприязненные отношения. В результате пострадавший получил несколько колотых ранений, а злоумышленник скрылся, прихватив с собой мобильный телефон студента и 515 долларов.

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Задержать подозреваемого удалось в тот же день. Им оказался подросток 2002 года рождения. Известно, что он нигде не учился и не работал, а в Москве проживает без регистрации совместно с потерпевшим, пишет агентство городских новостей «Москва». В настоящее время в отношении приезжего несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Кража». Ущерб от действий преступника составил почти 79 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад, в октябре 2017 года, на юге Москвы 17-летний учащийся колледжа набросился с оружием на восьмиклассника. Ссора закончилась для школьника больницей.

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