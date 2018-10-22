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За минувшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Украина в очередной раз применила запрещённые виды вооружений

За минувшие сутки ВСУ шесть раз обстреляли территорию ЛНР
John Crosby
Миномётный обстрел

Луганск, 22 октября 2018, 07:28 — REGNUM  Боевики ВСУ шесть раз обстреляли позиции защитников Луганской Народной Республики, заявили 21 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские каратели применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм миномёты, а также 82-мм миномёты, автоматические пушки, установленные на БМП, противотанковые гранатомёты СПГ и станковые гранатомёты АГС, различное стрелковое оружие.

В ходе обстрелов пострадали населённые пункты Донецкий, Фрунзе, Сокольники, Весёлая гора и железнодорожная станция Марьевка.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве ЛНР отметили, что готовы сбивать самолёты ВСУ, находящиеся в радиусе 30 км от линии соприкосновения.

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Отметим, что Украина систематически нарушает комплекс мер по выполнению Минских соглашений, подписанный её представителями в феврале 2015 года совместно с представителями России, Германии и Франции.

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