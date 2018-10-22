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В Чите в ДТП перевернулась машина скорой помощи, перевозившая беременную

Происшествия

Автомобиль перевернулся

В Чите в ДТП перевернулась машина скорой помощи, перевозившая беременную
Иллюстрация: Цитата с сайта «Заб.ру»
Скорая с роженицей перевернулась в Чите

Чита, 22 октября 2018, 06:14 — REGNUM  В Чите сегодня утром, 22 октября, произошло серьезное ДТП. Как передаёт «Заб.ру», на перекрёстке улиц Богомягкова-Подгорбунского перевернулась машина скорой помощи, которая везла в стационар беременную женщину.

По словам очевидцев, машина скорой передвигалась со включёнными спецсигналами и водители других автомобилей уступали ей дорогу. Столкновение с другим автомобилем произошло у пешеходного перехода.

От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. К месту аварии выехала другая машина медиков со спецсигналами, но судя по видео, опубликованному в соцсетях, не все водители её не пропускали.

В региональном минздраве, подтвердили, что в ДТП пострадала женщина. После аварии её доставили в приёмный покой краевой клинической больницы.

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ЧП с машинами «скорой помощи»
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