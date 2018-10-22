В Чите в ДТП перевернулась машина скорой помощи, перевозившая беременную

Чита, , 06:14 — REGNUM В Чите сегодня утром, 22 октября, произошло серьезное ДТП. Как передаёт «Заб.ру», на перекрёстке улиц Богомягкова-Подгорбунского перевернулась машина скорой помощи, которая везла в стационар беременную женщину.

По словам очевидцев, машина скорой передвигалась со включёнными спецсигналами и водители других автомобилей уступали ей дорогу. Столкновение с другим автомобилем произошло у пешеходного перехода.

От удара спецавтомобиль перевернулся на бок. К месту аварии выехала другая машина медиков со спецсигналами, но судя по видео, опубликованному в соцсетях, не все водители её не пропускали.

В региональном минздраве, подтвердили, что в ДТП пострадала женщина. После аварии её доставили в приёмный покой краевой клинической больницы.