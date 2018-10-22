На Камчатке нашли вероятные останки пропавшего 5-летнего мальчика

Петропавловск-Камчатский, , 05:53 — REGNUM Детская одежда и фрагменты костей обнаружены в лесу в районе села Карымай на Камчатке. Вещи принадлежали пропавшему в июне пятилетнему мальчику, сообщает 22 октября пресс-служба регионального управления СКР.

На одежду и обувь ребенка в лесу 19 октября наткнулись охотники. Одна из родственниц мальчика подтвердила, что именно так был одет ребенок в день исчезновения.

На следующий день правоохранители нашли в лесу три фрагмента костей, предположительно человеческих. Вещи и останки отправлены на экспертизу.

Расследование уголовного дела, возбужденного после исчезновения в Усть-Большерецком районе ребенка, продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетний ребенок пропал в селе Карымай 22 июня 2018 года. В последний раз мальчика видели, когда он шел в сторону леса.

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