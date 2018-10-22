Пробили пол, танцуя: 30 человек пострадали на вечеринке в США

Колумбия, США, , 02:32 — REGNUM В американском городе Клемсон, штат Южная Каролина, 30 человек госпитализированы после обрушения пола во время вечеринки, передает телеканал FOX Carolina. Запись инцидента доступна для просмотра в YouTube.

ЧП случилось в одном из зданий жилого комплекса в ночь на 21 октября по местному времени. Пол провалился под гостями частной вечеринки, люди упали в подвал здания.

В жилом комплексе провели частичную эвакуацию, однако спустя два часа людям разрешили разойтись по домам. По предварительным данным, травм, угрожающих жизни, никто из пострадавших не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во французском Шантильи посетителей бара распугала лошадь. На пути от ипподрома к конюшням животное сбросило седока и отправилось в город избавляться от седла.

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