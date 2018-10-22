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В Венесуэле трое граждан РФ арестованы за перевозку кокаина

Происшествия

Более ста пакетов с кокаином были обнаружены 7 октября при осмотре танкера Jose Progress

Каракас, 22 октября 2018, 02:14 — REGNUM  Власти Венесуэлы арестовали 20 человек по обвинению в контрабанде наркотиков. В их числе — граждане Филиппин, России и Украины, передает агентство EFE.

Более ста пакетов с кокаином общим весом 147 кг были обнаружены 7 октября при осмотре танкера Jose Progress, находившегося в бухте Хосе Антонио Ансоатеги. Наркотики нашли представители антинаркотического подразделения Боливарианской национальной гвардии.

Уточняется, что задержаны 13 филиппинцев, трое венесуэльцев, трое граждан России и один гражданин Украины. На танкер, следовавший в порт Гент в Бельгии, наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданин России, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, был задержан в Таиланде. Виталий Т. находился в розыске по линии Интерпола.

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