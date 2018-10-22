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Керченский стрелок перед нападением сжег вещи и закопал сейф

Происшествия

На безлюдном пустыре студент бросил в огонь тетради, фотографии, флешки, сим-карту и библию

Керчь, Крым, 22 октября 2018, 01:46 — REGNUM  Незадолго до нападения на Керченский политехнический колледж Владислав Росляков сжег свои личные вещи и спрятал сейф. Приготовления к атаке он совершал на пустыре, передает РЕН ТВ.

В распоряжении телеканала оказалось видео, запечатлевшее Рослякова по пути на пустырь. Там 18-летний студент бросил в огонь тетради, фотографии, флешки, сим-карту и библию — обгоревшие страницы книги позже нашли на этом месте.

Кроме того, керченский стрелок принес на пустырь сейф. Предположительно, он закопал его. Что именно находилось внутри — неизвестно.

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На пустыре с заброшенным зданием Росляков готовился к атаке на колледж. Там обнаружены похожие на самодельные взрывные устройства предметы, нож и оружейное масло.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября. По версии следствия, Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство и расстрелял учащихся и педагогов из ружья, после чего покончил с собой. От рук убийцы погибли 20 человек, еще 73 человека пострадали.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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