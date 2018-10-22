При крушении поезда на Тайване погибли 22 человека

Тайбэй, , 00:45 — REGNUM Число жертв крушения поезда на Тайване выросло до 22 человек. Еще 171 человек получил ранения, сообщает Channel News Asia со ссылкой на администрацию Тайваньских железных дорог.

Уточняется, что десять пострадавших получили тяжелые травмы. Замглавы администрации Тайваньских железных дорог сообщил, что в числе раненых оказался один американский гражданин, передает Reuters.

Состояние поезда до схода с рельсов названо «очень хорошим». По факту происшествия ведется расследование.

Российских граждан, по предварительным данным, нет среди пострадавших. Сообщение об этом опубликовано департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в тайваньском уезде Илань сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express, в котором находились более 300 пассажиров. Несколько вагонов опрокинулись. Сообщалось о 17 погибших и по меньшей мере 126 раненых.

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