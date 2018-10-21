СКР возбудил дело по факту ДТП с автобусами в Подмосковье

Дмитров, Московская область, , 23:27 — REGNUM По факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Дмитровском районе Подмосковья возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Предварительно установлено, что 54-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с … автобусом Ивеко», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса и маршрутки. В результате аварии погибли четыре человека, еще около 10 получили различные травмы.

ДТП произошло на 18 км трассы А108 в Дмитровском районе.